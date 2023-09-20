Татарстан может стать первым регионом РФ с электронным документооборотом на транспорте

Минтранс России предложил Татарстану стать первым регионом, полностью перешедшим на электронный документооборот на транспорте. С таким предложением к Раису РТ Рустаму Минниханову обратился заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week 2023.

«Республике Татарстан, Рустам Нургалиевич, предлагаю стать первым субъектом, который полностью перейдет на электронный документооборот на транспорте, — сказал спикер. — Важный проект — электронный транспортный документооборот на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов».

По словам Баканова, чтобы система заработала, было принято два федеральных закона и десять подзаконных актов, закрепляющих возможность применения электронных перевозочных документов. Систему запустили год назад, а сегодня в ней можно оформить шесть типов транспортных документов, включая самые массовые — электронную транспортную накладную и электронный путевой лист, уточнил он.

«Уже сейчас самые крупные компании начали переход. Среди них первая экспедиционная компания Х5. Сегодня в системе оформляются документы, которые можно исчислять сотнями тысяч. И до конца года исчисление перейдет на миллионы», — подчеркнул замминистра транспорта.

Он добавил, что региональные пассажирские транспортные компании заинтересовались возможностями использования электронного путевого листа. Например, в Мордовии, Башкортостане и Перми, Московской и Ульяновской областях приступили к его применению.

Знаковым событием транспортной отрасли Баканов назвал запуск беспилотного грузового движения на трассе М11 «Нева». «Это уникальный проект сразу по нескольким причинам — несмотря на санкции, на отказ в сотрудничестве западных автопроизводителей, беспилотники КАМАЗа были готовы в срок. Важно, что это отечественные машины, чьи технологии беспилотности — полностью наша разработка», — отметил он.

Спикер уточнил, что изначально проект не рассматривали как «обкатку технологий ради технологий». «У нас реальные перевозчики везут реальные грузы на коммерческой основе. Это еще одна особенность проекта, которая отличает его от многих аналогов», — пояснил он.

Кроме того, через десять дней стартует эксперимент по стыковке госинформсистемы электронных перевозочных документов и системы «ЭТРАН» РЖД, чтобы без множества бумаг осуществлять перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом. «Вскоре присоединим туда и морское плечо», — заключил Баканов.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «<...> Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним их глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире», — заявлял ранее глава государства.