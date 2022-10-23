«Татарстан может стать центром евразийских научных гуманитарных исследований»

О готовящейся Программе научно-технического развития Татарстана до 2030 года и ее гуманитарной составляющей рассказал в интервью «Татар-информу» вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко.

Вадим Хоменко: «Если мы хотим создавать новые технологии либо аналоги того, чем мы не можем воспользоваться в связи с санкциями, надежда либо на науку, либо на другого поставщика» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда мы поставляем углеводороды и потом закупаем все остальное – это не паритет»

Вадим Васильевич, для начала хотелось бы понять, в основу каких решений ляжет программа НТР Татарстана до 2023 года. Расскажите, пожалуйста.

Программа НТР, конечно, необходима для региона. Важно видеть, в каких направлениях будет развиваться наша наука, в противном случае мы не сможем поддержать ни нашу промышленность, ни наше сельское хозяйство, ни сферу услуг. Наука и технологические разработки ложатся в основу конкурентоспособности республиканской экономики как таковой.

Важно отметить, что текущий режим экономики связан с большими объемами импортозамещения, а это возлагает большую нагрузку на науку. Если мы хотим создавать новые технологии либо аналоги того, чем мы не можем воспользоваться в связи с санкциями, надежда либо на науку, либо на другого поставщика. Очевидно, что «с колес» дать научный результат не получится, но у нас есть определенные заделы. Так что другая задача, которая стоит перед наукой, – не только заместить то, что от нас ушло, но и пойти вперед, создать более продвинутый импортозамещающий аналог.

При этом мы никогда не сможем полностью обеспечивать себя сами, это не под силу ни одной стране в мире. Наш мир кооперирован. И если страна хочет иметь технологическую безопасность, то надо понимать, что она заключается не в том, чтобы заменять абсолютно все, а в том, чтобы иметь по основному контуру выпускаемой продукции свои технологические, научные заделы. Страна должна иметь набор собственных критических технологий, определяющих дальнейшее развитие не только ее, но и всего мира.

«Вышла на первый план программа научно-технического развития Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову о кооперации: хочу поделиться личным шоком от глубины проникновения иностранных технологий, которое четко проявилось этой весной, когда из России массово начали уходить иностранные корпорации, поставлявшие технологии, «железо», программное обеспечение. По вашей оценке, можно ли говорить о том, что мы все эти годы существовали в формате кооперации?

Я бы назвал это «ущербной кооперацией». Ситуация первой половины нынешнего года вскрыла то положение дел, которое имело место, но которое не все ощущали. Это кооперация, которой пользуются слабо развитые страны. К примеру, африканские – они поставляют сырье в обмен на технологии или даже продукты питания.



Кооперация должна строиться на паритетных основах. То есть стороны должны быть равными на уровне технологических заделов, они должны обмениваться высокотехнологичными результатами научных разработок. А когда мы поставляем туда углеводороды и потом закупаем все остальное – это уже совершенно другая картина. О паритете можно говорить тогда, когда они нуждаются в нас с точки зрения наших технологических наработок, а мы так же нуждаемся в них. И не по линии сырья, а по линии технологий.

В таких условиях и вышла на первый план программа НТР Татарстана. Работа над документом началась активно еще минувшей зимой – в ситуации накопившихся ограничений, которые были наложены Западом годами ранее. Отдельно хочется отметить то, что Программа подготовлена на период до 2030 года.

У нас уже есть Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. И надо понимать, что на основе Программы научно-технологического развития достигается синхронизация в сфере науки и экономического развития.

Структурно в Программу вошли все заложенные на предыдущих этапах разработки блоки, кроме одного – связанного с социальным, духовным развитием общества. Этот блок был сформирован Академией наук РТ. Его разработчики исходили из того, что если у нас в обществе не будут сохраняться и развиваться основанные на истории народа духовные ценности, то мы не сможем достичь результата и в технологическом развитии.

Сейчас этот блок заменен в программе более мелкими позициями. Академия наук, положительно оценив проделанную работу, в целом считает, что этот блок все же должен быть включен в структуру Программы, несмотря на ее явно «естественно-технологический уклон». Во-первых, гуманитарное направление – это огромный пласт современной науки, причем оно также основывается на большом количестве новейших технологий. Во-вторых, если мы не занимаемся духовным развитием, технологический прогресс может просто пойти в ущерб обществу.

«Татарстан в том числе гордится тем, что у нас есть три памятника ЮНЕСКО» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На Татарстан начали смотреть как на регион, в котором сохраняется нация»

Что конкретно в себя включает гуманитарный блок?

Во-первых, историческую науку и археологию. Важна история не только татар, но и других народов, проживающих на этой территории. Затем языковой блок: вы видите, сколько копий ломается в отношении этого вопроса. Далее исследования в области религиозных конфессий и позиций толерантных межконфессиональных отношений. Помимо этого, поднимается вопрос образования в сфере гуманитарных наук и подготовки кадров.

Имидж республики во многом основан не только на достижениях в промышленности, сельском хозяйстве и огромном вкладе наших ученых в области естественных наук. Татарстан в том числе гордится тем, что у нас есть три памятника ЮНЕСКО, а это, прежде всего, достижение людей, которые работают в гуманитарных науках. Подобная привлекательность региона тянет за собой экономический результат: в Казань прибывало в последние годы до 3,5 млн туристов в год.

На Татарстан начали смотреть не только как на регион с большим промышленным потенциалом, но и как на регион, в котором сохраняется нация. Из 8 миллионов татар больше 2 миллионов проживают в республике. Вроде бы меньшая часть, но это Мекка – консолидация нации идет именно через Татарстан, через его объекты культурного наследия. Сохранение нации – это сохранение государства. Человек без корней – это перекати-поле, которому индифферентно его отечество. И в этом смысле вклад историков, археологов, специалистов в области языка и литературы – просто колоссальный.

А с какими предложениями вы выступили в этом блоке?

Фундаментальная позиция – Татарстан как центр евразийских научных гуманитарных исследований. Хотя бы в масштабе России. Эта евразийская позиция была очень ярко подана в блоке. Выдвижение гуманитарной науки Татарстана на лидерские позиции на евразийском пространстве – это было самым фундаментально-инновационным положением данной подпрограммы.

На территории Татарстана рождаются многие проекты, связанные с евразийской интеграцией. Так что акцент ставится на том, чтобы сделать Казань центром обсуждения концептуальных предложений по евразийской интеграции, – это касается экономики, политики и гуманитарных наук.

«Обратите внимание на то, сколько восточных консульств находится в республике» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В перспективе республика может стать связующим звеном между Западом и Востоком»

Я неоднократно слышала от разных экспертов, в том числе из Ирана, о том, что невозможно выстроить крепкие экономические связи между государствами без понимания истории друг друга, без изучения культурного, религиозного контекста. То есть, по сути, в этом блоке речь идет о Татарстане как о некоем гуманитарном связующем звене между Россией и теми странами, на которые мы в последние месяцы переориентируемся?

В перспективе Татарстан может стать связующим звеном между Западом и Востоком. У республики уже есть огромный задел соответствующих научных разработок. Плюс обратите внимание на то, сколько восточных консульств находится в республике. Да и европейские представители от крупного бизнеса и гуманитарных организаций до недавнего времени постоянно присутствовали на территории республики. Она в этом плане резко выделяется среди регионов России. Здесь формируется своего рода культурный евразийский перекресток, подкрепленный внешнеполитическими и внешнеэкономическими связями. Поэтому в рамках российской стратегии научно-гуманитарного развития Татарстан должен занимать лидирующие позиции. Это – основная идея гуманитарного программного блока.

Пока этот блок в том виде, в котором он был подготовлен, отсутствует в программе. Возможно, со временем он превратится в отдельный программный документ, но желательно не отделять гуманитарную науку от естественной – это было бы большой ошибкой.

То есть финальный вариант программы НТР еще не утвержден?

До конца года мы должны вынести этот вопрос на обсуждение уже на уровне Президента республики. Думаю, можно считать, что это предпоследний вариант документа. Желательно было бы, конечно, завершить процесс на момент принятия бюджета. К слову, пока бюджет республики не включает в себя эту программу. Пока у нас заложено на науку 600 млн рублей, и это очень скромная величина. Но нужно понимать, что это средства из республиканского бюджета и федеральный центр даст основную часть. Но наша задача заключается в том, чтобы республика имела свой финансовый задел на те разработки, которые ей крайне необходимы.

Когда нас спрашивают о том, почему наша наука очень слабо работает на республиканский интерес и не активно отзывается на запрос местных предприятий, можно сказать так: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. На Западе в науку в основном вкладываются корпорации, а у нас примерно 70% – это бюджетные средства, 30% – корпорации. Если же мы говорим о доле республиканских средств в статье бюджетного финансирования науки – это 3-6%, все остальное в последние годы приходилось на федеральные средства.

Поэтому, повторюсь, республике нужно иметь свой запас средств. При Минтимере Шариповиче Шаймиеве был специальный фонд – за счет отчислений от предприятий финансировались научные разработки. Но потом фонд ликвидировали, потому что он не подходил под федеральное законодательство. На мой взгляд, сейчас нам нужно нечто подобное.

Фото на анонсе: media.kpfu.ru