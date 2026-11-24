В Татарстане готовятся к Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Казани в 2028 году. Одним из состязаний должна стать соколиная охота, однако пока неизвестно, сможет ли республика выставить собственную команду. В регионе мало практикующих сокольников, а подготовка птиц и их перевозка через границу связаны с серьезными трудностями.

Соколиная охота имеет давнюю историю в Татарстане. Она была частью культуры тюркских народов еще во времена Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Сокольничьи дворы существовали и при царском дворе: ловчие пользовались особыми привилегиями, а сама охота считалась одним из любимых развлечений знати.

В 2010 году эту традицию включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ее сохранением и развитием много лет занимается Рустам Еналеев – автор книг об истории соколиного дела и участник слета сокольников СССР, который прошел в Батуми в 1987 году.

С 2023 года в Татарстане также реализуют проект по восстановлению популяции сокола-балобана. При этом в республике остается совсем немного людей, которые занимаются соколиной охотой на практике. В деревне Арташка Мамадышского района живет Наиля Кашапова – единственный в регионе практикующий сокольник, говорится в сюжете ТНВ.

Соколиная охота сегодня – не способ добычи пропитания, а особый вид спорта. Здесь важны скорость и ловкость птицы, а также ее взаимодействие с человеком. Сокол привыкает к конкретному хозяину, его голосу и манерам, поэтому подготовка к соревнованиям занимает несколько лет. Просто взять птицу напрокат на время Игр не получится: для нее важны постоянный партнер, условия содержания и регулярные тренировки.

Еще одна сложность – перевозка ловчих птиц через границу. Для этого требуется специальное разрешение Росприроднадзора, получить которое, по словам сокольников, непросто. Поэтому привезти птиц из других стран или доставить их к месту проведения соревнований может оказаться проблематично.

Российское сообщество сокольников немногочисленно: по оценке участников сюжета, во всей стране насчитывается лишь несколько сотен человек, умеющих обращаться с ловчими птицами, а тех, кто занимается охотой, еще меньше. Поэтому вопрос об участии сборной Татарстана в Играх кочевников пока остается открытым.