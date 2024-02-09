Татарстан может одним из первых запустить высокотехнологичную модернизацию системы ЖКХ

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Республика может стать пилотной площадкой, где будут реализованы проекты по модернизации систем водо- и теплоснабжения многоквартирных домов с применением энергоэффективных полимерных решений. Меры, которые помогут вывести сферу ЖКХ на качественно новый уровень, уже разрабатываются на государственном уровне. Они касаются не только внедрения современных материалов, но и модернизации системы управления жилым фондом.

Так, до 1 июня 2024 года Минстрой должен разработать стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами, предложения о внесении изменений в ценообразование коммунальных услуг, предусмотрев при установлении тарифов расходов на заработную плату с учетом роста минимального размера оплаты труда, минимальной заработной платы в субъекте и среднего уровня заработной платы в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение совместного заседания комиссии госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Также по информации ТАСС, совместно с Роспотребнадзором Минстрою предстоит пересмотреть существующие нормативы инсоляции жилых домов и социальных объектов. А совместно с компанией СИБУР планируется представить новые требования проектирования трубопроводов для водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на основе энергоэффективных полимерных решений.

Согласно неутешительной статистике, в Татарстане изношено около 60% сетей. Лишь 3% многоквартирных домов дополнительно утепляются в рамках программы капитального ремонта, а утечки теплоносителя достигают 20%. Вместе с коммунальными авариями всё это приводит к тому, что бюджет республики ежегодно теряет порядка 5 млрд рублей. В полной замене нуждаются 5,7 тыс. сетей водоснабжения и канализации, а также и 1,2 тыс. км тепломагистралей.

Остро стоит в республике вопрос снижения выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности. Сегодня общий объем выбросов в Татарстане составляет 47 млн тонн. Причем 10% из них – это эксплуатация зданий и сооружений. Компенсировать удается лишь половину, 24 млн тонн.

Специалисты подсчитали, что только за счет модернизации сетей ЖКХ и применения новых энергоэффективных технологий в утеплении жилых домов и объектов инфраструктуры могут быть компенсированы еще 3,3 млн тонн выбросов. А полная замена сетей с применением полимерных решений позволит ежегодно экономить свыше 20 млрд руб.