«Без господдержки будет тяжело»: банкиры России тянут руки к главной «кубышке» страны

Самочувствие региональных кредитных организаций обсудили сегодня на форуме Ассоциации российских банков в Казани. По мнению экспертов, экономика Татарстана смогла не только выстоять, но и занять лидирующие позиции среди регионов России. Как республика противостоит санкциям – в материале «Татар-информа».

Гарегин Тосунян заметил, что в этом году число прекративших работу банков было минимальным за последние годы

Фото: arb.ru

Число региональных банков в России сократилось до 161

Конференция «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски» собрала сегодня в Казани представителей кредитного сообщества и российских экономистов.

С начала года число региональных банков в России сократилось со 166 до 161, начал с вроде бы негативного факта президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян. Однако его же он отнес и к позитивным – в этом году число прекративших работу банков было минимальным за последние годы.

При этом в 26 регионах осталось только по одному местному банку, а в 25 регионах нет вообще ни одного. «С нашей точки зрения, это проблема, и ее надо будет как-то решать», – сказал он.

Тосунян считает, что банковская система должна быть диверсифицированной. Свои предложения по тому, как исправить ситуацию, АРБ отправила регулятору – ЦБ. «Во-первых, мы ставим вопрос о том, что господдержка банковской системы необходима. Объем реструктурированных ссуд, а также объемы заблокированных активов в банках могут потребовать докапитализации», – отметил президент ассоциации.

Он подчеркнул, что с февраля по октябрь объем кредитов, по которым были изменены условия в связи с санкциями, в 18 крупнейших банках России превысил 10,2 трлн рублей. Из них 85,7% – это кредиты корпоративных заемщиков.

«Без господдержки будет тяжело. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния России. Понятно, что это “священная корова”, которую мы стараемся не трогать, но часть была потеряна (заморожена из-за санкций, – прим. Т-и) в силу известных событий», – полагает он.

При этом доступ к капиталу для пополнения средств должен быть равным для всех участников банковского сектора, отметил Тосунян.

Банки привлекли в Татарстане почти 2 трлн рублей

Татарстан по числу самостоятельных банков занимает третье место в России, сообщил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

«На 1 ноября текущего года в Татарстане объем привлеченных банками средств превысил 1,9 трлн рублей. Из них вклады населения – почти 800 млрд рублей. Они выросли с начала года практически на 7%. Это говорит о доверии граждан к банковской системе. Портфель кредитов бизнесу и населению составил почти 1,5 трлн рублей. В том числе более 400 млрд рублей – это ипотечные кредиты для граждан», – сказал он.

Марат Шарифуллин сообщил, что Татарстан по числу самостоятельных банков занимает третье место в России Фото: arb.ru

По его словам, банки – одни из основных участников трансформации экономики. От них во многом зависит финансирование проектов импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

«Мы видим, что сегодня реализуется ряд программ поддержки на федеральном уровне для малого и среднего бизнеса. Но вклад региональных банков в реализацию федеральных мер достаточно скромный. Это отчасти связано с высокими требованиями для участия в таких программах. Уважаемый Гарегин Ашотович, Ассоциация представляет в том числе интересы региональных банков. Уверен, у вас есть предложения, как вовлечь их в федеральные меры поддержки», – обратился он к предыдущему спикеру.

Член совета директоров Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Юрий Локотцов в свою очередь отметил: «По многим общеэкономическим позициям Татарстан выглядит лучше всех соседей (в ПФО, – прим. Т-и) по уровню рейтинга кредитного заемщика (показатель, который рассчитывает НБКИ). Татарстан находится на среднероссийском уровне».

Также, по его словам, в Татарстане низкая закредитованность населения. «Общее состояние в экономике Татарстана на текущий момент лучше (чем в других регионах ПФО, – прим. Т-и)», – заключил он.

Экономика Татарстана на фоне других регионов наиболее устойчива

О влиянии санкций на регионы России рассказала профессор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), доктор географических наук Наталья Зубаревич. Она подчеркнула, что Татарстан на фоне других регионов сумел выстоять в кризис.

Наталья Зубаревич рассказала о влиянии санкций на регионы России Фото: gsem.urfu.ru

«Совершенно понятно, что кризис ударит по развитым регионам России. Татарстан находится в группе относительно развитых регионов. Но остальные [регионы] могут полететь точно, потому что они включены в глобальную экономику как экспортеры и чаще всего в них “сидят” продвинутые сборочные производства, где очень много импортного оборудования и компонентов», – предрекла Зубаревич.

Она отметила, что кризис в 2023-2024 годах может задеть промышленное производство России. К примеру, с начала года объемы производства сократились в половине субъектов.

«Уже половина регионов полетела вниз [по динамике производства за 10 месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года]. Татарстан в плюсах, молодцы. Но это произошло за счет нефтянки, которая сумела восстановиться. Она падала в апреле, к августу восстановилась по стране. Вторая группа “живеньких” [регионов] – это те, кто работает на пищевую промышленность», – сказала она.

Зубаревич прогнозирует, что декабрь может оказаться сложным для «Татнефти» после введения очередных санкций, а нефтехимия может пострадать в феврале. «Сейчас проблема очень большая в производстве минеральных удобрений. История подбирается не только к основной химии, но и к нефтехимии, а это уже ваше – «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», там и так своих заморочек хватает в связи с переходом в СИБУР. Суть в том, что в феврале будет час икс», – обратилась она к представителям региона.

Профессор отметила, что по инвестициям республика тоже остается в плюсе. «По инвестициям Татарстан молодцы – держитесь!» – подчеркнула Зубаревич.

Подводя итоги, она коротко отметила: «Татарстан – ждем весны 2023 года, очень много противоречивых тенденций».

Фото на анонсе: arb.ru