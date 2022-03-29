Татарстан намерен модернизировать энергокомплекс по программе углеродной нейтральности

Программа по достижению углеродной нейтральности разрабатывается в Татарстане по поручению Президента республики Рустама Минниханова. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Сегодня новым вызовом для России является необходимость принятия мер по снижению климатических рисков, речь идет о глобальном потеплении и здесь ключевой аспект – это нейтрализация углеродного следа. По поручению Президента РТ сейчас формируется программа по достижению углеродной нейтральности. Работает над этим межведомственная группа, в состав которой входят представители российской и татарстанской Академий наук, министерств и ведомств, предприятий. Ведется серьезная научная и системная работа», – сказал он.

В числе основных разделов программы — развитие водородной и возобновляемой энергетики, модернизация существующего энергокомплекса. Также предполагается декарбонизация в отрасли нефтедобычи и нефтепереработки, использование чистого транспорта, мероприятия по мониторингу выбросов и поглощения парниковых газов и др.

«Для решения многих задач, в том числе по достижению целей углеродной нейтральности, лучшим нашим инструментом является объединение с научным сообществом. Мы ведем работу по включению в Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России до 2030 года двух проектов. Также идет подготовка заявки для комплексного научно-технического проекта «Обработка и утилизация отходов»», – сообщил министр.