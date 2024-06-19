Татарстан лидирует в России по числу бюджетных мест в вузах

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан возглавил топ регионов России по числу бюджетных мест в вузах — более 23 тысячи. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Абсолютное большинство бюджетных мест — 73% — распределены в регионы», — подчеркнул министр.

На втором месте после Татарстана с почти 20 тысячами таких мест оказалась Свердловскся область. За ней идут Ростовская, Новосибирская области, Башкортостан. Также в десятке оказались Томская и Самарская области, где студентам предложат более 13 тыс мест, Нижегородская область, Краснодарский край и Воронежская область.

В целом по России в 2024 году студентам предоставят 621 тысячу бюджетных мест, что станет самой высокой цифрой за последние годы. Из них около 30 тысяч — в новых регионах.

Фальков отметил, что больше всего бюджетных мест выделено по направлениям «Образование» и «Педагогические науки» — 75 тысяч. Далее следуют IT, «Клиническая медицина» и «Лесное, сельское, рыбное хозяйство». Замкнуло пятерку «Машиностроение» — министр подчеркнул, что это направление впервые вышло в лидеры.

Старт приемной кампании в российских вузах запланирован на 20 июня. По программам бакалавриата и специалитета документы будут приниматься в срок не позднее 20 июля. С 28 по 30 июля начнется приоритетное зачисление в вузы, в том числе для победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Основной этап продлится с 3 по 9 августа.