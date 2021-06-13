Татарстан лидирует в ПФО по обороту розничной торговли

Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по обороту розничной торговли, общественного питания и платных услуг. Такие результаты достигнуты по итогам первых четырех месяцев 2021 года, сообщает Татарстанстат.

При этом в целом по стране по итогам января — апреля республика находится на седьмом месте по соответствующим показателям среди субъектов Федерации.

Оборот розничной торговли в РТ за четыре месяца 2021 года составил 332 млрд 12,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го он вырос на 7,3%.

При этом оборот гостиниц и предприятий общественного питания Татарстана за четыре месяца равен 17 млрд 647,4 млн рублей. Он увеличился на 88,7% к прошлому году. Оборот платных услуг в свою очередь достиг 99 млрд 439,8 млн рублей — это на 11,3% больше, чем в прошлом году.