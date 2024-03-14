Татарстан лидирует в ПФО по объему указанных населению платных услуг

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За январь 2024 года в Татарстане населению было оказано платных услуг на 36 млрд 681,4 млн рублей. По этому показателю республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа, следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом, и аналогичных документов, составленных статистиками других субъектов Федерации.

Объем платных услуг оказался на 2,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Вместе с тем он сократился на 7,7% по сравнению с декабрем.

По итогам января вторым регионом ПФО по объему оказанных населению платных услуг оказался Башкортостан, где этот показатель составил 30 млрд 354,6 млн рублей (рост на 0,6% год к году). На третьем месте разместилась Нижегородская область с объемом платных услуг в 22 млрд 970,0 млн рублей (увеличение на 8,1% в годовом выражении).

Далее в порядке убывания разместились Пермский край (21 млрд 565,3 млн рублей), Самарская (20 млрд 143,5 млн), Саратовская (13 млрд 124,9 млн) и Оренбургская (10 млрд 755,9 млн) области.

За этими субъектами Федерации следуют Удмуртия (9 млрд 351,4 млн рублей), Кировская (7 млрд 718,9 млн), Пензенская (7 млрд 340,2 млн) и Ульяновская (6 млрд 843,8 млн) области.

Замыкают январский рейтинг регионов ПФО по объему оказанных населению платных услуг республики Чувашия (6 млрд 322,4 млн рублей), Мордовия (3 млрд 327,6 млн) и Марий Эл (2 млрд 689,4 млн).

Платные услуги включают бытовые услуги, транспортные, связи, услуги культуры, туристские, физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, правового характера, услуги системы образования и другие.