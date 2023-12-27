Татарстан лидирует среди регионов России по числу созданных госпабликов

Татарстан лидирует среди субъектов Федерации по числу госпабликов в социальной сети «ВКонтакте», созданных с 1 декабря 2022 года, когда вступил в силу закон о них. За год в республике появилось 6,8 тыс. официальных сообществ в этой соцсети, а число их подписчиков превысило 3,1 млн.

В общей сложности количество официальных страниц во «ВКонтакте» муниципальных образований, органов власти и подведомственных им учреждений достигло 175 тыс. Почти половина из них, 83 тыс., приходится на сферу образования.

По имеющимся оценкам, подписчиками госпабликов являются 55% российской интернет-аудитории. Каждый третий гражданин РФ подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

В целом развитие официальных сообществ координирует АНО «Диалог Регионы». Эта организация начала проводить на базе Центров управления регионами курсы для администраторов госпабликов. Участниками подобных очных образовательных мероприятий за год стали более 1200 татарстанцев.

По мнению заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в России появилась новая профессия — администратор госпаблика, хотя чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: учителя школ, воспитатели детских садов и так далее.

«Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — выразил уверенность он.