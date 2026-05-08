Татарстан лидирует среди регионов РФ по объемам поддержки бизнеса участников СВО

По итогам I квартала текущего, 2026 года Республика Татарстан лидирует среди регионов России по объему средства, направленных на поддержку предпринимателей – участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Более 145 млн рублей господдержки выдано за I квартал 2026-го, причем 100% объема микрозаймов предоставлено онлайн через МСП.РФ, уточнили в ведомстве.

В число регионов-лидеров также вошли Удмуртия (почти 36 млн рублей поддержки), Самарская и Саратовская области (15и 10 млн рублей соответственно).

В целом по стране участники спецоперации и поставщики продукции для военных нужд получили через Цифровую платформу МСП.РФ 154 млн рублей льготных займов. Свыше 80% общего объема такой специализированной микрофинансовой поддержки пришлось на Приволжский федеральный округ.

Участникам спецоперации, которые ведут или планируют открыть свой бизнес в Татарстане, предлагается комплекс мер по поддержке, который включает в том числе и возможность привлечь на развитие собственного бизнеса заем по сниженной ставке.

Министерство экономики РТ совместно с подведомственными институтами поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализует комплекс мер, нацеленных на помощь в открытии и развитии собственного бизнеса предпринимателям – участникам СВО (а также членам их семей).

Среди республиканских специализированных программ содействия бизнесу присутствуют и финансовые, и нефинансовые меры поддержки.

В частности, заем в рамках специального продукта «Поддержка СВО» предоставляется на сумму до 5 млн рублей по минимальной ставке от 5% годовых.

Согласно условиям продукта, льготный заем на срок до трех лет могут получить компании, созданные участниками спецоперации или их родственниками, а также заключившие трудовой договор с участником специальной военной операции или направившие на военную службу по контракту одного и более сотрудников.

Среди нефинансовых мер поддержки фигурируют консультации, помощь в запуске и развитии собственного дела, разработка бизнес-плана и ряд других.

О мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.