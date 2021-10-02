Татарстан лидирует среди регионов по числу поступивших в инновационную школу «Летово»

© Алексей Угаров / ИА «Татар-информ»

Татарстан входит в топ регионов по числу ребят, поступивших в инновационную школу для одаренных детей «Летово», где обучение ведется по международным стандартам. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» директор школы Михаил Мокринский.

«У ребят из Татарстана хорошая системная предметная подготовка. Также у них есть желание и умение учиться, то есть все главные элементы. Что мы сами пытаемся дать ребятам в школе „Летово“? Мы даем им многозадачность. Мы верим, что будущий эксперт — это человек, который понимает суть предмета с разных позиций. Немножко как физик, немножко как управленец, предприниматель. То есть он умеет увидеть сложное явление с разных ракурсов, анализировать его. Это макропедагогика, в которой ребенок кроме учебного опыта приобретает определенный социальный опыт и самопознание», — сказал Мокринский.

Школа «Летово» — это часть системы социальных лифтов России. Проект позволяет одаренным детям из разных регионов России получить доступ к образованию мирового уровня независимо от уровня достатка их семей. Школа расположена в Новой Москве на земельном участке в 60 га. По сути это автономный образовательный комплекс с развитой инфраструктурой, ритмом и энергией. На территории комплекса расположены учебные здания, дома для студентов и педагогов, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха. К кампусу примыкают река, пруд и большой сосновый лес. Все это вместе — единое пространство для учебы, исследований, творчества и активной жизни.

Проект кампуса разработало голландское бюро Atelier Pro, в портфолио которого есть десятки школ по всему миру. Проект «Летово» получил премию Архсовета Москвы в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины».

В школе 40 учебных классов, театр на 1 тыс. зрительских мест, 5 залов библиотек, 9 научных лабораторий, 4 спортивных зала и 1 стадион. Несмотря на впечатляющие размеры, кампус — это место, где все находится под рукой. Все помещения доступны и соразмерны потребностям учеников. В главном учебном здании нет длинных коридоров и пустых холлов, как в большинстве обычных школ. Здание сочетает образовательные помещения с многочисленными зонами для отдыха. Благодаря работе круглосуточного охранного поста, камер видеонаблюдения и других технологий, школа станет спокойным и безопасным местом для каждого ребенка.

Отличительная черта школы «Летово» — стеклянные стены аудиторий и учительских комнат. Во время занятия ученики могут перемещаться по классу. Звонков на уроки нет, только расписания и часы.

Сейчас в «Летово» учатся 14 учеников из Татарстана. Среди них Данил из набережночелнинской гимназии № 26 и Тимур из казанского лицея № 131. Оба узнали про «Летово», когда готовились к всероссийским олимпиадам, поскольку онлайн платформа школа дает возможность дополнительного обучения. Кроме того, здесь проводятся и очные занятия для олимпиадников.

По признанию ребят, самым сложным при поступлении было сдать тесты по английскому языку, поскольку требования очень высоки.

«У нас в Набережных Челнах было сложно найти учителя с высоким знанием английского, и тест по языку в „Летово“ я завалил. Но поскольку у меня были высокие показатели по математике и по экономике, мне дали два месяца, чтобы подтянуть английский. Мне дали шанс, и я им воспользовался», — рассказал Данил.

Он уточнил, что сейчас свободно разговаривает и выполняет письменные задания на английском, поскольку на этом языке большая часть предметов в его расписании.

По словам ребят, в «Летово» очень гибкая система обучения, например ученики в 9–10-х классах имеют возможность выбирать предметы для углубленного изучения. У Тимура основной профиль — астрофизика, а Данил дополнительно изучает бизнес-менеджмент. Оба рассчитывают поступить в зарубежные вузы.

«Если сравнивать с позиции преподавания предметов, то показатели топовых американских, британских и российских вузов почти одинаковы. Но с точки зрения поддержки студентов разница огромна и не в пользу наших вузов», — пояснил Тимур.

Школа «Летово» также может предоставить грант своим выпускникам на обучение в иностранных вузах. Однако по условиям контракта после обучения за границей молодой специалист обязан вернуться на работу в Россию.

В чем разница обучения в хорошей казанской школе и в «Летово»? По словам ребят, главное отличие — принципиально разные подходы к обучению.

«Кардинальное различие в самой системе оценивания. Если в казанской школе контрольные работы или домашнее задание оценивают целиком, в „Летово“ оценки ставят по 4 критериям. Кроме знания предмета, обращают внимание на исследовательский подход, способность донести свой вывод до аудитории. То есть работа получает несколько оценок, из которых составляется итоговый балл», — рассказал Тимур.

В школе «Летово» созданы все условия для проведения научных исследований. В лабораториях установлено новейшее оборудование, есть 3D-принтеры, станки. Ребята могут посещать лаборатории под присмотром научных руководителей.

«В 9-м классе я готовился к практикуму на заключительном этапе всероссийской олимпиады по физике. Я запрашивал оборудование и все, что мне было необходимо для практики, нашлось в нашей школе. То же самое относится к химии, биологии и другим предметам», — отметил Тимур.

По словам Данила, в школе «Летово» особая форма взаимоотношения преподавателей и учеников. «В прошлой школе я не мог поговорить с учителем о чем-то постороннем, но здесь все по-другому. Можно просто подойти к педагогу, чтобы посоветоваться о личном. Учителя в „Летово“ не упиваются своим превосходством. В обычной школе, если подойти к учителю и сказать, что ты не понял тему, тебя скорее всего отругают. Скажут, что не слушал на уроке. А в „Летово“ преподаватель просто назначит время и проведет индивидуальное занятие», — рассказал Данил.

Он пояснил, что любой ученик может со смартфона зайти в расписание учителя и назначить время, чтобы педагог индивидуально объяснил какую-то тему. Так можно договориться с абсолютно любым учителем школы.

В «Летово» мальчики и девочки проживают в разных корпусах, построенных по подобию британских кампусов. Весь персонал «Летово» свободно владеет английским языком, а некоторые, в том числе в жилых домах, не разговаривают по-русски. Такой подход вынуждает учеников разговаривать на английском в быту, чтобы лучше усваивать язык.

Миссия школы — обеспечить всем способным и мотивированным школьникам из любых уголков страны, вне зависимости от их финансового положения, возможности для получения качественного образования мирового уровня и раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала.