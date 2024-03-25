Татарстан лидирует среди регионов ПФО по объему музейных фондов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В фондах музеев Татарстана хранится более 2 млн экспонатов — это рекордный показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ заявила министр культуры Ирада Аюпова.

По словам докладчика, библиотечный фонд республики превышает 23 млн. На основе музейных коллекций сделано 700 публикаций, из них половина в научных журналах.

Министр назвала значимым ресурсом научного комплектования археологические, этнографические, историко-бытовые, палеонтологические экспедиции. Например, итогом экспедиционной работы и сотрудничества музейного и научного сообщества стало 5-томное издание «Русские коллекции в музеях Татарстана», которое продвигает научное и музейное наследие в российское и зарубежное социокультурное пространство.

Заседание провел Раис РТ Рустам Минниханов. В работе приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева, представители ряда учреждений культуры и научных организаций, передает пресс-служба руководителя республики.