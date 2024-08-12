Татарстан лидирует среди регионов ПФО по количеству волонтеров культуры

По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане насчитывается 10,6 тыс. волонтеров культуры. Это самый большой показатель среди регионов ПФО, сообщает Минкульт РТ. Далее в топе идут Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Нижегородская область.

Всего в России насчитывается 588 515 волонтеров культуры, а в Приволжском федеральном округе - 119 148. Причем среди российских регионов по количеству волонтеров культуры ПФО находится на втором месте после Центрального федерального округа (145 693 человек), а замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ (80 577 человек).

Основными направлениями реализации программы являются: формирование сообщества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры; оказание им методологической, информационной и ресурсной поддержки; координация деятельности волонтеров культуры в субъектах РФ; содействие сохранению и популяризации историко-культурного наследия народов России.

Участие в добровольческой деятельности в рамках программы «Волонтеры культуры» способствует укреплению традиционных ценностей и патриотизма. Участвуя в программе, добровольцы получают теоретические знания и практический опыт, заботятся о сохранении объектов культурного наследия, одновременно еще глубже познают богатейшее культурное наследие нашей страны. Особенно ценно, что участие в волонтерской деятельности способствует укреплению любви к своей Родине, ее культуре и истории.

За 5 лет реализации программа наглядно показала свою актуальность и востребованность: добровольцы со всей России с большим энтузиазмом включаются в работу по сохранению и популяризации памятников культовой и гражданской архитектуры, а также по организации многочисленных просветительских социокультурных проектов. Ежегодно в рамках программы во всех субъектах Российской Федерации проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия и развитие добровольческого движения.

Недавно руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» РТ Гульфия Мутугуллина и руководитель местного отделения в Черемшанском районе Альмир Жораев презентовали свои проекты и инициативы на Всероссийском форуме волонтёров культуры в Ханты-Мансийске. Во время форума прошел отбор лучших социокультурных инициатив, лидеры культурного добровольчества из разных регионов России презентовали свои проекты. По итогам форума разработана Стратегия развития культурного добровольчества до 2030 года.

Присоединиться к команде волонтеров культуры Республики Татарстан можно пройдя регистрацию на сайте «Добро.ру» по ссылке.

ДОБРО.РФ — это крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи, а организаторы — желающих помочь.

Напомним, что в Татарстане реализуется программа «Волонтеры культуры», разработанная в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Нацпроекты реализуют в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Минкульт РТ