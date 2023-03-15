Татарстан лидирует среди регионов ПФО по числу раскрытых краж и мошенничеств

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов рассказал о том, что Татарстан по числу раскрытых краж и мошенничеств в 2022 году лидирует среди регионов Приволжского федерального округа и находится на 3-ем месте по России, уступая лишь Москве и Краснодарскому краю.

«За 2 месяца 2023 года эффективность раскрытия продолжает расти, на 50% выросло число раскрытых краж и мошенничеств по более чем 500 преступлениям, задержано почти 400 подозреваемых в их совершении», – сказал он.