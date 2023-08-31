Татарстан лидирует по вводу нового жилья в ПФО

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За семь месяцев 2023 года в Татарстане введено 2,498 млн кв. метров жилья. Это на 15,3% больше, чем в январе-июле прошлого года, следует из данных Росстата.

С этим показателем республика продолжает лидировать по всему Приволжскому федеральному округу. К примеру, в Башкирии, занявшей второе место, за эти месяцы сдано 1,761 млн кв. метров — +5% к показателям 2022-го.

Если оценивать динамику ввода, то лидером по округу стала Ульяновская область. В этом году здесь введено на 32,2% жилья больше, чем с января по июль 2022-го.

Объем работ в этой сфере в Татарстане составляет 281,9 млрд рублей — на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что Татарстан оказался лидером Приволжского федерального округа по вводу жилья в первом полугодии. За первые шесть месяцев в республике было сдано 2,323 млн кв. метров.