Татарстан лидирует по охвату онлайн-уроками финансовой грамотности

Республика Татарстан стала лидером по охвату школ онлайн-занятиями по финансовой грамотности среди всех регионов России. Более 188 тысяч детей и молодых людей присоединилось к урокам по финансовой грамотности от Банка России весной 2021 года.

Во время весенней сессии прошло 11 896 уроков, в которых приняли участие более 151 тыс. школьников и 36 тыс. студентов учреждений среднего специального образования при поддержке Министерства науки и образования РТ.

Участники программы изучили принципы финансового планирования, инвестирования, страхования, познакомились с пенсионной системой, кредитованием и банковскими вкладами. Особое внимание в рамках занятий было уделено безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей в сфере финансовых услуг.

«Проект направлен на формирование у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений, внедрение преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс и, в конечном итоге, на повышение уровня финансовой культуры жителей нашей республики», — рассказал управляющий Отделением Банка России по РТ Марат Шарифуллин.

Общее количество просмотров онлайн-уроков в России весной 2021 года составило 2,2 млн.