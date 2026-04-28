Татарстан лидирует по количеству заявок на участие в фестивале уличного искусства «ФормАрт»

В Республике Татарстан продолжается заявочная кампания на Окружной фестиваль уличного искусства «ФормАрт». Сейчас республика занимает лидирующие позиции по количеству поданных заявок среди регионов ПФО, сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Фестиваль реализуется с 2020 года при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО и направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников, а также создание современной и комфортной городской среды средствами визуального искусства. Поддержка молодежных инициатив соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Интерес к „ФормАрту” в Татарстане растет ежегодно. Для молодых художников это возможность заявить о себе, а для городов и районов – способ получить содержательные визуальные образы, которые становятся частью городской культуры. Уличное искусство сегодня работает с молодежью напрямую, понятным ей языком, и потому такие проекты востребованы», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Особое внимание к участию Татарстана в фестивале связано с успехом прошлого года. В 2025 году республика стала победителем окружного фестиваля стрит-арта «ФормАрт». Первое место занял граффитист из Набережных Челнов Александр Попов с муралом «Ждет», размещенным на фасаде дома в Зеленодольске. На 30-метровом изображении девушка в военной форме держит в руках фронтовое треугольное письмо – символ верности, надежды и ожидания.

Работа была посвящена 80-летию Великой Победы и получила широкий общественный отклик. По итогам народного голосования мурал Татарстана набрал 27 741 голос, став лидером среди всех регионов округа, а затем занял первое место и на очном финале фестиваля.

В 2026 году тематика фестиваля посвящена единству народов России, укреплению межнационального согласия, мира и взаимного уважения:

Жизнь народов России в едином ритме: образы людей разных народов, возрастов и профессий в повседневной жизни. Совместная жизнь, соседство, взаимодействие и уважение друг к другу.

Традиции объединяют: национальные традиции, обычаи, праздники, костюмы, кухня, ремесла народов России как часть общего культурного пространства страны, а также сохранение традиций в современном мире.

Общая миссия: единство людей через совместный труд, созидание и заботу о стране.

Связь поколений: преемственность ценностей, памяти и опыта между поколениями как основа народного единства и устойчивого будущего страны. Это диалог прошлого, настоящего и будущего.

Россия – наш общий дом: образ России как общего пространства для людей разных культур и судеб (города, поселки, природа, дворы, дома, улицы). Чувство принадлежности к одной стране и общей судьбе.

Напомним, до 3 мая участники могут оставить свои заявки на сайте, затем жюри в лице федеральных и региональных экспертов в области изобразительного и уличного искусства оценят работы. Результаты отборочного этапа будут опубликованы после 20 мая.

В мае-июне финалисты нанесут изображения на представленные регионами объекты городской среды, а процесс будет запечатлен на фото и видео. Затем материалы будут размещены на сайте фестиваля для общественного голосования.

В августе пройдет торжественное награждение победителей, где участники, занявшие первые три места, получат денежное вознаграждение на развитие творчества в размерах 200 тыс., 150 тыс., 100 тыс. рублей соответственно.