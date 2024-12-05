Татарстан лидирует по количеству достижений во Всероссийской акции «Вода России»

Завершился очередной сезон Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России», который стал рекордным по протяжённости очищенных прибрежных территорий и объёму собранного мусора. Социально значимая добровольческая инициатива без преувеличения стала весомой общественной силой, способствующей реализации национального проекта «Экология», развитию эковолонтерского движения и формированию экологической культуры как нормы жизни.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, на торжественном мероприятии, посвящённом итогам сезона 2024 года, которое прошло в министерстве природных ресурсов и экологии России в День добровольца, собрались участники и организаторы акции. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Тамирлан Аджиев, а также директор аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев поприветствовали собравшихся и выразили благодарность всем участникам за вклад в охрану окружающей среды.

В 2024 году акция собрала под свои знамёна около 1 550 000 волонтёров со всей страны. Совместными усилиями было очищено около 55 000 километров береговой линии, что значительно превосходит длину экватора Земли. Кроме того, активисты собрали 118 000 кубометров отходов, большая часть которых была отправлена на переработку. Всего в рамках акции было организовано 28 252 мероприятия во всех регионах России.

За последние 11 лет акцию поддержали более 11,5 миллионов человек, собравших 12,3 миллиона мешков мусора. Для вывоза всего этого объёма потребовалось порядка 103 тыс. КамАЗов.

Республика Татарстан заняла особое место в итоговом рейтинге регионов-участников акции. В 2024 году регион установил сразу три рекорда всероссийского масштаба:

Рекорд по общей протяжённости очищенных берегов – 10 413 километров.

Рекорд по объёму собранного мусора – 16 584 кубометра.

Наибольшее количество проведённых уборок – 9 334 мероприятия.

Как подчеркнули в Минэкологии РТ, все эти достижения свидетельствуют о высоком уровне вовлечённости татарстанцев в вопросы охраны окружающей среды.