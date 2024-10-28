Татарстан лидирует по количеству цифровых услуг, оказанных экспортерам

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Республика Татарстан в третий раз подряд показала лучший результат в номинации «Осьминог цифровизации» за активное использование услуг платформы «Мой экспорт» с начала 2024 года. Регион является лидером по числу электронных услуг, полученных экспортерами. Об этом было сказано на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Работа субъектов Федерации каждый квартал оценивается в трех номинациях. Центр поддержки экспорта РТ стал лучшим в категории «Осьминог цифровизации», продемонстрировав активное использование услуг платформы бизнесом с начала года. При этом в текущем году Татарстан занял первое место уже третий раз, отметили в ведомстве.

Всего на платформе зарегистрировано более 1000 республиканских экспортеров. За три кваратала они получили 227 услуг через сервисы платформы «Мой экспорт».

Самыми популярные у татарстанских компаний услугами являются аналитические. Это участие в международных консультациях об особенностях выхода на рынки конкретных стран, скачивание товарно-страновых отчетов о своей продукции для понимания приоритетных направлений экспорта. Из других услуг востребовано участие в международных выставках в составах коллективных и индивидуальных стендов. Поддержка оказывается в рамках сразу двух национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Лидирующую позицию в номинации «Кит цифровизации» второй квартал подряд занимает ЦПЭ Московской области. Регион привлек наибольшего количества компаний малого и среднего бизнеса на платформу. Победителем же в номинации «Акула цифровизации» стал ЦПЭ Севастополя, где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе «Мой экспорт».

Платформа «Мой экспорт» была создана для упрощения и оптимизации процессов, связанных с экспортной деятельностью. Она предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, помощь в оформлении документов, а также доступ к финансовым инструментам и программам государственной поддержки. С момента запуска платформа зарекомендовала себя как надежный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.

Региональные центры не только помогают бизнесу адаптироваться к условиям внешней торговли, но и активно способствуют внедрению цифровых технологий в экспортную деятельность. Это позволяет малым и средним предприятиям более эффективно использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с выходом на зарубежные рынки, подчеркнули в министерстве.

Услугами платформы «Мой экспорт» может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Необходимо иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на сайте. Сегодня на платформе насчитывается уже более 35 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия (их доля составляет 80%).

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году будут запущены обновленные нацпроекты.