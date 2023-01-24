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Общество
24 января 2023  16:14
Наталья Рыбакова

По числу зарегистрированных браков Татарстан оказался лидером в Поволжье

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По итогам 2022 года Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству заключенных браков. Такие данные привела сегодня на проходящем в Казани итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

«Как и прежде, Татарстан лидирует в Поволжье по числу зарегистрированных союзов. Их количество в 2022 году увеличилось на 11,3% и составило более 27,4 тыс.», — сказала она.

При этом по числу расторгнутых браков республика имеет один из самых низких показателей в ПФО, причем за 2022 год он снизился на 2,1% по сравнению с 2021-м. 

«Свыше 79% расторжений брака органы ЗАГС республики оформили по решениям судов.  Очень важно, чтобы бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной. Необходимо, чтобы в ней лично участвовали оба супруга», — уверена Нигматуллина. 

По словам докладчицы, благодаря скоординированным действиям Верховного суда РТ и Управления ЗАГС РТ за год удалось добиться снижения на 10% количества решений о расторжении брака, выносимых в ходе заочного производства. 

#браки #Управление ЗАГС
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