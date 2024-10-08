Татарстан - лидер в ПФО по числу просветителей, участвующих в 4 сезоне «Знание.Премия»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Главная просветительская награда страны собрала 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре 2024 года Экспертный совет отберет шорт-лист награды. Республика Татарстан — четвертая в рейтинге заявочной кампании «Знание.Премия — 2024» по стране.

Как сообщает пресс-служба Российского общества «Знание», на награду претендуют 373 просветителя Республики Татарстан — это 4 место среди регионов России и 1 место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по количеству заявок составили Москва (2 151), Санкт-Петербург (751), Московская область (544), Республика Татарстан (373), Краснодарский край (366), Самарская область (361), Ростовская область (334), Иркутская область (303), Чувашская республика (271), Саратовская область (268).

Республику Татарстан в номинации «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» представляет Лейсан Шагвалиева, преподаватель истории и обществознания в Набережночелнинском медицинском колледже. Она возглавляет исторический кружок «Наследие», в рамках которого ведется просветительская и патриотическая деятельность для молодежи. В 2023-2024 годах под руководством просветителя в рамках кружка прошли ряд мероприятий, такие как интерактивная викторина, посвященная 80-летию Победы в Курской битве, конкурс рисунков «Я живу в России», участие в акции «Поделись своим знанием» по теме «Освобождение Донбасса», а также квизы и конкурсы исторической направленности.

Соискателем от Республики Татарстан в номинации «За просветительскую деятельность в школе» стал Рамиль Нигматуллин, педагог-организатор Дома детства и юношества Мамадышского муниципального района. Он является руководителем школьного военно-патриотического музея «Молодая гвардия» Таканышской средней школы. В 2023 году на базе музея им была создана культурно-образовательная воспитательная площадка «Дружба народов – будущее мира» международного социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы». Рамиль регулярно ведет занятия для молодежи по военно-исторической тематике, где рассказывает о подвигах граждан страны во времена Великой Отечественной войны.

«В четвертом сезоне география «Знание.Премия» расширилась: год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и Африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили заявки от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему — 87. Мы с нетерпением ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Самой популярной в стране стала номинация «За просветительскую деятельность в школе» (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях. Учителя делают вклад в укрепление семейных ценностей: развивают семейное волонтерство, через игровые практики укрепляют коммуникацию детей и родителей, вместе собирают архивные материалы для книг памяти городов-героев.

Также педагоги применяют новые технологии в просветительской деятельности: разрабатывают обучающие приложения в виртуальной и дополненной реальности, используют нейросети, анализируют контент популяризаторов науки и популярных видеоигр.

Второй по популярности номинацией стала «За просветительскую деятельность в университете» (1 757 соискателей). Через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.

Преподаватели внедряют просветительские практики в работу со студентами: снимают подкасты и видео-лекции о грантовой деятельности и возможностях саморазвития в России, инсценируют исторические события, ходят на производственные объекты, разрабатывают новые экскурсионные маршруты для города.

Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент.

Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий и др.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021-2023 годов можно найти на сайте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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