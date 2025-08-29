Татарстан – лидер среди регионов РФ по внедрению Регионального экспортного стандарта

Фото: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ

В Чебоксарах прошло окружное совещание по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в работе которого приняли участие замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер, гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина, главы Чувашской Республики и Республики Марий Эл, а также представители всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства промышленности и торговли РТ.

В центре внимания совещания было внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) – набора из 15 взаимосвязанных инструментов, разработанных Российским экспортным центром, направленных на создание благоприятных условий для развития экспорта в каждом регионе. С 2026 года в ПФО планируется внедрение обновленного стандарта с расширенными мерами господдержки и цифровизацией услуг.

Татарстан признан лидером среди субъектов РФ по показателю внедрения РЭС.

«Мы активно помогаем предприятиям Татарстана в продвижении на зарубежные рынки. Успешно работает целый ряд институтов федерального и регионального уровня, направленных на поддержку экспорта.<…> На сегодня внедрено 13 инструментов РЭС 2.0. Эти меры позволят обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 67% к 2030 году», – отметил замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

Кроме того, в республике утверждена Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года, а на финальной стадии находится проект программы развития экспорта.