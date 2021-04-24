Татарстан — лидер по объемам программы капремонта многоквартирных домов в ПФО

По ежегодным объемам программы капремонта многоквартирных домов Татарстан традиционно лидирует среди регионов ПФО. В этом году в паспорт программы включены 948 объектов, по данным системы «Мониторинг жилищного фонда» на 24 апреля работы выполнены на сумму 735 млн рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый замглавы Минстроя Алексей Фролов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Алексей Фролов доложил о ходе выполнения ряда программ в области строительства. По его словам, наибольший процент выполнения работ осуществлен по программе капремонта зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия. Из 13 объектов сданы девять. Объем программы закрыт на 91%.

Ровно на столько же выполнены работы в учреждениях, подведомственных Управлению ветеринарии: готовы 10 объектов, работы продолжаются на двух.

На 73% выполнен объем запланированных работ по программе капремонта зданий исполкомов поселений. Три объекта готовы, а 12 объектов близки к завершению.

По восьми объектам, которые включены в программу капремонта спортивных объектов, работы выполнены на 40%.

Также завершены работы в трех из 27 детских садов (18 ремонтируются в настоящее время), в 33 из 116 объектов функциональных зон в общеобразовательных организациях, двух из девяти муниципальных архивов и др.

По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» запланированы работы на восьми объектах, из них СМР начаты на шести.

Программа «Обеспечение населения питьевой водой» в 2021 году затрагивает все 45 муниципальных образований (127 объектов). Работы по этой программе начаты в 18 муниципалитетах.