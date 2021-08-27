Татарстан летом занял пятое место по количеству вакансий для курьеров

Пятое место среди регионов России заняла летом Республика Татарстан по количеству вакансий, открытых для курьеров. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.

«Татарстан оказался на пятом месте среди регионов по количеству вакансий, открытых для курьеров. За год количество вакансий для курьеров здесь выросло в четыре раза и превысило 1,4 тыс. предложений за лето», — отмечает пресс-служба компании.

Количество вакансий для курьеров, открытых летом 2021 года в России, в целом выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и превысило 25 тыс. предложений.

Среди регионов по количеству таких предложений о работе лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском, Ненецком и Еврейском автономных округах, республиках Алтай и Тыва.