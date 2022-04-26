Татарстан изучит опыт Ленинградской области по поддержке садоводов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Опрос показал, что 75% горожан едут на участки не отдыхать, а работать, вырастить продукцию. Понимая все это, мы ежегодно будем совершенствовать наши подходы. В этом году хотим перенять опыт по поддержке садоводов Ленинградской области. У них есть грантовая поддержка. Но нам, чтобы ее провести, необходимо четко определить границы всех садоводческих товариществ. То есть нужно провести большую работу», – рассказал спикер.

Хабипов отметил, что разработан паспорт садоводческих некоммерческих товариществ. «Садоводы должны его заполнить, чтобы мы могли ориентироваться, какой СНТ что из себя представляет, поскольку есть еще и требования по отбору для финансирования», – пояснил он.

Замминистра упомянул, что в этом году для сельхозпроизводителей внедрили стимулирующие субсидии при увеличении площадей картофеля. Излишки продукции они смогут продать на сельхозярмарках.

«С этого года федеральный центр тоже субсидирует личные подсобные хозяйства, которые зарегистрировались как самозанятые. Если они будут заниматься овощеводством или возделыванием картофеля, то для них предусмотрены субсидии. Еще субсидии предусмотрены сельхозкооперативам, – заметил он. – Средства у нас заложены в достаточном количестве – 208 млн рублей на всю республику. В этом году первый отбор провели – 72 млн рублей получили 28 кооперативов. Это в основном молочники, но осенью начнем работу с теми, кто занимается картофелем и овощами».