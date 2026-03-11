Татарстан изучает китайский опыт переработки растительного сырья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым находится с рабочим визитом в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В городе Яньтай делегация посетила предприятие «Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd.», где министр ознакомился с производством и переработкой гороха. Компания занимается научными исследованиями, разработкой, производством и продажей горохового протеина, крахмала и пищевых волокон.

Ее продукция используется при производстве растительного мяса, альтернативных молочных продуктов, биологически активных добавок, хлебобулочных изделий и в других отраслях пищевой промышленности.

Затем в городе Циндао Зяббаров посетил склад для хранения гороха и перерабатывающий завод. В Циндао расположен крупнейший порт Северного Китая и демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества «Китай-ШОС».

Город обладает развитой международной логистической сетью и упрощенным режимом торговли. В его окрестностях работают около 30 предприятий, которые занимаются очисткой, фотосепарацией и лущением гороха для пищевой и кормовой промышленности страны.

Также министр посетил компанию «Qingdao KaiTou Supply Chain Management Co., Ltd.». Организация предоставляет комплексные услуги в сфере поставок сельскохозяйственной и лесной продукции: от закупок товаров и агентских операций до торгового финансирования, управления индустриальными парками, а также «умного» складирования и логистики.

Кроме того, Зяббаров провел переговоры с предприятиями по переработке гороха и производителями оборудования для соевых продуктов из Циндао. На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Татарстаном и агропромышленными компаниями города, а также перспективы реализации совместных проектов. Министр отметил, что у сторон есть широкий потенциал для взаимодействия, в том числе в рамках национального проекта «Экспорт».