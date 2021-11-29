Татарстан использует новые технологии при реализации дорожного нацпроекта в 2022 году

В Татарстане при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» применены новые технологии. В следующем году на объектах дорожного нацпроекта также планируется использовать новые материалы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На всех объектах национального проекта использованы новые материалы из Реестра новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ. Работы выполнялись на 94 объектах дорожного строительства. При этом целевой показатель применения новых технологий составлял 30%. В 2022 году тоже планируется использовать новые и наилучшие технологии из этого реестра», – отметили в министерстве.

В основном применены технологии устройства слоев покрытия дорожной одежды с использованием новых стандартов на горячие асфальтобетонные и щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси.

В Казанской агломерации новые технологии применены на 23 объектах, в Набережночелнинской – на восьми, в Нижнекамской – на четырех и на 59 объектах региональной сети.

Так, например, при ремонте улицы Беломорская в Казани верхний слой покрытия уложили щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-16, при ремонте региональной автодороги Базарные Матаки – Мамыково верхний слой покрытия уложен щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-8.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане началась в 2019 году. Работы проводятся в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. До этого республика участвовала в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», который затем включили в состав нацпроекта.