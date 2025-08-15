Татарстан ищет новые источники питьевой воды для районов республики

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Татарстане реализуется важный проект по поиску новых источников питьевой воды для районов республики. Работа проводится в рамках масштабной ревизии водозаборов и по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ежегодно в рамках Республиканской программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» за счет республиканского финансирования проводятся поисковые работы для обеспечения населения качественной питьевой водой, которая является основой здоровья и благополучия жителей.

Ключевым этапом в развитии проекта стало приобретение в 2022 году современного бурового комплекса при поддержке Рустама Минниханова. ГБУ «НПО Геоцентр РТ» получило буровую установку УРБ на базе КамАЗа, что значительно расширило технические возможности специалистов.

В 2025 году специалисты «НПО Геоцентр РТ» провели буровые работы вблизи населенных пунктов Любимовка и Зеленовка Тетюшского района с использованием нового оборудования. Работы имеют стратегическое значение, поскольку позволят улучшить качество водоснабжения более 11 тысяч жителей Тетюшей.

По итогам бурения будет определена глубина залегания водоносных горизонтов и оценены запасы подземных вод, что позволит спланировать дальнейшее развитие системы водоснабжения региона.

Параллельно проводится электроразведка с применением современного геофизического оборудования СКАЛА 48К12, повышающая точность исследований и эффективность поиска перспективных источников.

Проект является логическим продолжением работы по ревизии существующих водозаборов, в ходе которой обследовано 4033 скважины в 43 муниципальных районах республики. Татарстан стал первым регионом России, где проведена столь комплексная оценка состояния источников питьевой воды.

Комплексный подход к решению экологических проблем, реализуемый в Татарстане, полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».