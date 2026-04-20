Татарстан интегрирует рыночные цены в систему промышленного ценообразования

Биржа ЦТС продолжает развивать сотрудничество с промышленным сектором Татарстана, предоставляя местным производителям инструмент для расширения рынков сбыта и выхода на новые направления торговли. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Пилотный проект, инициированный Раисом республики Рустамом Миннихановым, за год показал устойчивые результаты. По оценкам участников, прозрачное формирование цен, честная конкуренция и доступ к федеральным торгам стали факторами роста промышленного производства региона, перед которым поставлена задача увеличить объем выпуска продукции с 6 до 10 триллионов рублей.

Одним из ключевых итогов работы биржи стало формирование устойчивого партнерства с крупнейшими предприятиями Татарстана. В частности, группа компаний «СИБУР», один из лидеров российской нефтехимии, за год провела на площадке 34 сделки по поставкам полипропилена и полиэтилена на сумму свыше 90 млн рублей.

После этого стороны согласовали дорожную карту дальнейшего развития биржевых продаж, включая расширение перечня продукции и рост объемов в 2026 году. Также достигнуты договоренности о сотрудничестве с «Татнефтью» и «ТАИФ-НК», где на 2026 год запланирован выход на организованные торги.

Заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко отметил, что Биржа ЦТС открывает предприятиям региона новые возможности. По его словам, речь идет не просто о торговой платформе, а о стратегическом инструменте развития промышленности. Он подчеркнул, что производители получают доступ к новым рынкам, а покупатели – прямые поставки сырья без посредников.

Коробченко добавил, что участие татарстанских компаний, включая крупные нефтехимические предприятия, уже активно расширяется, а в перспективе биржевые механизмы позволят формировать прозрачные цены, что поможет бизнесу планировать расходы и приблизит регион к целевому показателю в 10 триллионов рублей промышленного производства.

Отдельным событием стал запуск прямых поставок цинка. Впервые покупатель из Татарстана получил возможность приобрести этот металл напрямую у производителя – Челябинского цинкового завода – через биржевые торги.

Первая сделка составила 20 тонн на сумму 6,7 млн рублей. Ранее доступ к цинку для предприятий региона был ограничен, а цена формировалась через цепочку посредников. Новый механизм позволил исключить лишние звенья и наладить прямое взаимодействие между производителем и конечным потребителем.

Директор GR-департамента и руководитель Казанского филиала Биржи ЦТС Дмитрий Золотов заявил, что потенциал роста остается значительным. Он сообщил, что татарстанским производителям уже обеспечен выход на федеральные рынки, а потребителям – прямые поставки сырья с крупнейших предприятий страны, включая цинк.

По его словам, в планах биржи – расширение ассортимента, увеличение объемов торгов и подключение новых участников. Золотов отметил, что задача состоит в том, чтобы превратить площадку в основной инструмент долгосрочного планирования сбыта и ценообразования для промышленности Татарстана и поддержать регион в достижении целевого объема производства в 10 триллионов рублей.

По итогам 2025 года общий объем торгов на Бирже ЦТС в Татарстане превысил 10 млрд рублей, значительная часть которых пришлась на промышленную продукцию. В сегменте металлов оборот превысил 500 млн рублей. К системе уже подключены 175 подрядчиков и 308 поставщиков, и их число продолжает расти.

В первом квартале 2026 года биржа продолжает расширять товарную линейку для промышленных предприятий республики. Внедрение биржевых индикаторов в систему ценообразования позволяет компаниям ориентироваться на реальные рыночные показатели вместо усредненных данных. Это создает более предсказуемые условия для планирования, усиливает конкуренцию и дает дополнительный инструмент для достижения промышленного роста.