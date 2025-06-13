Татарстан и Якутия проведут телемост по вопросам сохранения родных языков

Республика Татарстан и Республика Саха (Якутия) проведут телемост, посвященный вопросам сохранения родного языка с использованием средств массовой информации. Об этом сообщил генеральный директор телеканала «Татарстан – Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«В Якутии такая же задача, как и у нас, – сохранить родной язык и традиции. И нам есть чему у них поучиться в этих вопросах», – отметил Аминов.

По словам медиаменеджера, в Якутии хорошо развивается создание контента на родном языке для молодого поколения: фильмов, мультфильмов, сериалов и прочего.

«В июне у них во всех кинотеатрах выходит в прокат мультфильм, который будет пользоваться популярностью. И глядя, как развиваются наши соседи, грех нам отставать», – подчеркнул Аминов.

В завершение он констатировал, что не нужно «придумывать велосипед», если можно воспользоваться опытом других. «Тем более что и мы можем поделиться своим опытом по многим вопросам», – резюмировал Ильшат Аминов.