Татарстан и Якутия подпишут соглашение о строительстве судов на природном газе

Соглашение о сотрудничестве в сфере судостроения будет подписано в рамках Дней Татарстана в Республике Саха, которые пройдут с 22 по 25 июня. Об этом сообщил начальник отдела развития межрегиональных связей Минпромторга РТ Дмитрий Будкин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы везем большую бизнес-делегацию из числа татарстанских предприятий, которые хотят выйти на рынки Якутии. Предполагается обмен опытом, презентация инвестиционного, промышленного туристического потенциала регионов. В рамках делового форума запланировано подписание целого ряда соглашений, как в сфере межрегионального сотрудничества, так и между предприятиями. Мы выходим на сотрудничество в сфере судостроения. Жатайская судоверфь подписывает соглашение с судостроительной корпорацией „Ак Барс“», — сказал он.

Речь идет о строительстве судов на сжиженном природном газе. Спикер отметил, что республика заинтересована в поставке в Якутию автотранспорта. На данный момент якутской стороной реализуется несколько крупных инвестпроектов, их сумма составляет более 4,5 млрд рублей. Представители КАМАЗа также примут участие в деловом форуме, запланированы переговоры с инвесторами.