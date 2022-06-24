Татарстан и Якутия обменялись архивными материалами

Госархивы Татарстана и Якутии обменялись материалами на круглом столе «Формирование архивного фонда документами субъектов Российской Федерации на разных носителях», сообщает агентство ЯСИА.

Архив Татарстана предоставил коллегам из Республики Саха (Якутия) лицензию на киносюжет «Камазы идут на Север» за 1978 год.

«Известно, что культура – это основа нашего прогресса и процветания. Перед нами огромная ответственность – сохранение аудиовизуального наследия. Мы передаём друг другу видеосюжеты советского времени, которые относятся к двум республикам»,– сказал директор Национального центра аудиовизуального наследия Степан Москвитин.

Круглый стол прошел как одно из мероприятий Дней Татарстана в Якутии, которые проходят с 22 по 25 июня. На нём обсудили современные подходы и технологии к комплектованию архивного фонда, проблемы приёма документов от ликвидированных организаций и новые направления в работе архива с традиционными и цифровыми носителями.

Глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова подчеркнула, что учреждению очень интересен опыт коллег из Якутии по сохранению аудиовизуального наследия. Своим опытом специалисты из Татарстана также готовы поделиться.