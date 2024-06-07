Татарстан и Wildberries подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Маркетплейс динамично наращивает свое присутствие в Татарстане. Число предпринимателей из республики, представленных на платформе, активно растет. Сейчас ими зарегистрировано более 20 тыс. личных кабинетов. Компания принимает активное участие в реализации обучающих мероприятий, проводятся масштабные форумы-марафоны.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы Рустам Минниханов и Татьяна Бакальчук обсудили развитие международного сотрудничества. Поддержка Республики Татарстан позволяет продвигаться на внешние площадки, а это значит — расширяется рынок и для производителей республики, реализующих свой товар через маркетплейс.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, добавила Лилия Галимова.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.