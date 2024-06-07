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Татарстан и Wildberries подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Маркетплейс динамично наращивает свое присутствие в Татарстане. Число предпринимателей из республики, представленных на платформе, активно растет. Сейчас ими зарегистрировано более 20 тыс. личных кабинетов. Компания принимает активное участие в реализации обучающих мероприятий, проводятся масштабные форумы-марафоны.
В ходе беседы Рустам Минниханов и Татьяна Бакальчук обсудили развитие международного сотрудничества. Поддержка Республики Татарстан позволяет продвигаться на внешние площадки, а это значит — расширяется рынок и для производителей республики, реализующих свой товар через маркетплейс.
В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, добавила Лилия Галимова.
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