Экономика 20 апреля 2026 11:18

Татарстан и Узбекистан готовят строительство курортного комплекса «Гелон»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на площадке международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» провел встречу с хокимом Кашкадарьинской области Муротжоном Азимовым. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Кашкадарьинская область находится на юге Узбекистана, в бассейне реки Кашкадарьи. Регион обладает значительным промышленным, сельскохозяйственным и туристическим потенциалом. Основу экономики составляют топливно-энергетический и газохимический комплексы, электроэнергетика, сельское хозяйство, а также текстильная и легкая промышленность.

Во время переговоров Раис Татарстана отметил, что республика вносит существенный вклад в развитие российско-узбекистанских отношений, а межрегиональное сотрудничество помогает расширять ассортимент взаимных поставок. Он сообщил, что Татарстан входит в число лидеров по инвестиционному климату и относится к наиболее экономически развитым регионам России.

По его словам, республика является нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим регионом, где также развиты нефтехимия, машиностроение и производство автомобилей, самолетов, вертолетов и судов. Отдельно он подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется инновационному развитию.

Стороны обсудили проект, реализуемый в Кашкадарьинской области при участии татарстанского бизнеса, – строительство крупнейшего в Центральной Азии курортного комплекса «Гелон».

Как сообщил Азимов, проект получил поддержку президента Узбекистана, принято решение обеспечить его необходимой инфраструктурой. Реализация комплекса будет проходить в три этапа.

