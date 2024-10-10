Татарстан и Узбекистан: что сейчас в приоритете сотрудничества сторон?

12 октября в 19:00 мск и 14 октября в 22:10 мск на телеканале «ТНВ-Татарстан» зрители смогут посмотреть новый выпуск программы «Tatarstan Today. Открытый миру», в котором ведущая Дина Газалиева расскажет о приоритетных направлениях сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.

Кроме того, она поделится тем, как будут обучать рабочие кадры из Узбекистана, и также итогами поездки делегации Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым на «Иннопром — Азия».

Также зрители смогут узнать много нового о загадочной Бухаре! О главных тайнах, которые хранит древний город, вы узнаете в новом выпуске «Tatarstan Today. Открытый миру».

Ну и куда без национальной кухни! Дина Газалиева отведает узбекский плов и поделится рецептом, как двум республикам удается создать удачный микс из взаимовыгодного сотрудничества и настоящей дружбы. В этом ей поможет гость программы – хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.