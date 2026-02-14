Татарстан и Ульяновская область организуют экспозицию о наследии народов Поволжья

Государственный архив Ульяновской области посетила начальник отдела по исполнению запросов генеалогического характера Государственного архива Татарстана Лилия Назыпова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«Визит прошел в рамках соглашения о взаимодействии между правительствами Ульяновской области и Татарстана, направленного на укрепление межрегиональных связей в сфере науки, культуры и архивного дела, а также сохранение и популяризацию культурного наследия народов России», – пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Назыпова ознакомилась с фондами ульяновского архива, которые содержат исторические документы, представляющие ценность для изучения наследия татарского народа.

В ходе профессионального диалога специалисты двух регионов обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание было уделено обмену передовым опытом в области архивоведения и внедрения современных информационных технологий, что позволит повысить эффективность работы и ускорить обработку запросов граждан.

Кроме того, стороны наметили перспективы совместной выставочной деятельности: обсуждалась идея создания общей экспозиции, посвященной богатому культурному наследию народов Поволжья. Для гостьи из Татарстана была организована обзорная экскурсия по зданию и хранилищам ульяновского архива.