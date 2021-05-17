Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество

Татарстан и Туркменистан намерены расширять товарооборот и номенклатуру поставляемых товаров. Помимо прочего, планируется интенсифицировать сотрудничество по линии КАМАЗа и в IT-сфере.

Об этом шла речь на состоявшихся сегодня в рамках рабочего визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Ашхабад расширенных переговорах с туркменской стороной, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По итогам 2020 года объем товарооборота между сторонами составил 107 млн долларов. В основном Татарстан экспортирует в Туркменистан средства наземного транспорта, каучук, оборудование и механические устройства. В свою очередь центральноазиатская страна преимущественно пластмассы и изделия из них, овощи и так далее.

При этом Туркменистан — один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк автомобилей «КАМАЗ» в стране превышает 9 тыс. единиц. Здесь представлена практически вся серийная линейка грузовиков КАМАЗа — самосвалы, тяжелая и полноприводная техника, а также большое количество спецтехники. На данный момент имеется контракт на поставку в Туркменистан 1982 машин в 2019–2021 гг. До августа этого года предполагается отгрузить последнюю партию из 189 автомобилей.

«У нас очень большие намерения по расширению сотрудничества по линии КАМАЗа», — заметил Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов в ответ сказал, что компанией подготовлена дорожная карта по разным направлениям, включая и электробусы.

Кроме того, активное сотрудничество развивается по линии ПАО «Татнефти». В частности, компания имеет контракт на оказание услуг по повышению нефтеотдачи пластов. В период 2019–2020 годов проведены ремонтные работы на 120 скважинах заказчика, дополнительно добыто свыше 106 тыс. тонн дополнительной нефти. 25 января 2021 года в филиале ПАО «Татнефть» в Туркменистане было запущено производство по ремонту насосно-компрессорных труб.

Компания ООО «УК „КЭР-Холдинг“» в 2009 году открыла свой филиал в Туркменистане. Она сотрудничает с государственными концернами «Туркменнебит» и «Туркменгаз», имея два действующих контракта с ними в части энергетического и нефтедобывающего рынка.

Казанский вертолетный завод поставил первый вертолет в 2009 году. До 2015-го в Туркменистан было поставлено 11 вертолетов. А по итогам подписанных прямых контактов между АО «КВЗ» и агентством «Туркменховаеллары» в 2020 и 2021 годах поставлены один вертолет Ми-17-1В и один вертолет «Ансат» (оба в медицинском варианте исполнения).

Отдельно Президент Туркменистана остановился на вопросах сотрудничества по линии информационных технологий. «Мы на следующей неделе заложим фундамент смарт-сити (умный город). Нас интересует ваш опыт в вопросах цифровизации в административной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства и так далее», — подчеркнул Бердымухамедов.

«Мы готовы присутствовать и работать дальше во всех сферах», — резюмировал, формулируя татарстанскую позицию, Минниханов.

В итоге стороны договорились о необходимости увеличения объемов товарооборота и номенклатуры, пояснила Лилия Галимова.

Фото: tatarstan.ru.