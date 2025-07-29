Татарстан и Севастополь укрепляют промышленное сотрудничество на межрегиональном уровне

Делегация Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра — министром промышленности и торговли Олегом Коробченко провела рабочую встречу с заместителем губернатора Севастополя Марией Литовко. Переговоры прошли в рамках укрепления межрегионального сотрудничества и развития торгово-промышленных связей, сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Во время встречи глава Минпромторга Татарстана представил промышленный и экспортный потенциал республики, отметив активность татарстанских предприятий на рынке Севастополя.

«Татарстанские производители, такие как Бетар, Нэфис Косметикс, Казанский жировой комбинат и другие, активно поставляют в Севастополь бытовую химию, продукты питания, шины и другую востребованную продукцию. Предприятия Севастополя, в свою очередь, поставляют в Татарстан сырьё и материалы для судостроения, оборудование, теплообменники, обувь и иную продукцию», — сообщил Олег Коробченко.

В продолжение визита делегация Татарстана посетила несколько ключевых производственных объектов Севастополя. Среди них — предприятие «Т-Молд», специализирующееся на изготовлении пресс-форм и штампов для различных производственных процессов. Также гости ознакомились с работой производственного комплекса «Маяк», на территории которого функционируют свыше 300 малых и средних предприятий в сферах промышленности, транспорта, связи и услуг.

Кроме того, интерес вызвала судостроительная компания «Яхты Попилов», специализирующаяся на проектировании и строительстве стальных яхт траулерного типа. Сегодня предприятие занимает ведущие позиции в своём сегменте на российском рынке.