Татарстан и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соглашение между Правительством Татарстана и Российскими железными дорогами о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2026-2028 годы подписано сегодня в «Казань Экспо». Подписи под документом поставили Раис РТ Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги – филиала РЖД Сергей Дорофеевский.

Возникла необходимость построить на железнодорожном маршруте Казань – Аэропорт платформ «Госархив» и «Тихорецкая». Востребованность в них связана с перспективным жилищным и промышленным строительством в Лаишевском районе, вблизи Казани, рассказал позже на заседании коллегии Миндортранса РТ руководитель этого ведомства Фарит Ханифов.

«Между Правительством РТ и Российскими железными дорогами заключено соглашение о возведении в 2026 году данных платформ на паритетных условиях», – сообщил он.

Кроме того, сразу несколько соглашений о сотрудничестве подписало сегодня в «Казань Экспо» Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. В церемонии также принял участие Рустам Минниханов.

В частности, соглашение о сотрудничестве подписано с Дирекцией международных транспортных коридоров.

«Основным направлением сотрудничества станет разработка и реализация программ, проектов и планов, сбор и анализ информации для развития международного транспортного коридора, а также проведение мероприятий на территории Татарстана», – уточнили в пресс-службе Миндортранса.

Другое соглашение подписано с Единой транспортной дирекцией. Оно направлено на сотрудничество в развитии мультимодальных, в том числе комбинированных перевозок, а также пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Подписано также соглашение между Миндортрансом РТ и федеральным автономным учреждением «РОСДОРНИИ». Документ предусматривает развитие научно-исследовательской деятельности в дорожно-транспортной сфере, повышение квалификации специалистов отрасли, проведение научных исследований и другие мероприятия.