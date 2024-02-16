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Татарстан и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве
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Соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и Российским экспортным центром подписали сегодня Раис республики Рустам Минниханов и генеральный директор центра Вероника Никишина.
Церемония состоялась перед совместным заседанием оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Минэкономики РТ и выездным заседанием Комитета Государственной думы по экономической политике.
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