Татарстан и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и Российским экспортным центром подписали сегодня Раис республики Рустам Минниханов и генеральный директор центра Вероника Никишина.

Церемония состоялась перед совместным заседанием оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Минэкономики РТ и выездным заседанием Комитета Государственной думы по экономической политике.