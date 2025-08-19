Татарстан и провинция Хубэй подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: Телеграм-канал Минпромторга РТ

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Правительством Татарстана и Народным правительством провинции Хубэй КНР на форуме «РОСТКИ». Документ подписали заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и секретарь партийной группы Коммунистической партии Китая, председатель Народного политического консультативного совета провинции Хубэй Сунь Вэй. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Стороны договорились способствовать развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, создавать благоприятные условия для всесторонних контактов в различных отраслях экономики и расширять сотрудничество по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Провинция Хубэй входит в формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга – Янцзы», который объединяет регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего и среднего течения реки Янцзы в Китае.