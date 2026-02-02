Татарстан и Оман готовят дорожную карту взаимодействия в сфере религии и образования

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром по делам религий и вакфов Султаната Оман шейхом Мухаммадом бен Саидом Аль Мамари. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе беседы Минниханов отметил, что Татарстан является самой северной частью мусульманского мира. Как многонациональный регион России республика, по его словам, исторически уважает исламские ценности толерантности и духовного единства. Он подчеркнул, что на протяжении веков в Татарстане в мире и согласии сосуществуют мусульмане, христиане и представители других конфессий.

Раис республики отдельно остановился на деятельности Болгарской исламской академии – единственного в России высшего учебного заведения такого профиля. Он напомнил, что академия была создана при поддержке Президента России Владимира Путина и первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханов рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую он возглавляет по поручению руководства страны. По его словам, эта площадка объединяет общественно-политических деятелей, представителей бизнеса, научного сообщества и духовенства, обладающих авторитетом в исламских странах, и служит форматом для постоянных консультаций и диалога.

Отдельно Раис Татарстана подчеркнул, что межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в республике остаются основой ее устойчивого развития.

Он также сообщил, что по итогам визита министра в Татарстан началась работа над формированием «дорожной карты» сотрудничества с министерством по делам религий и вакфов Султаната Оман. Для этого была создана совместная рабочая группа.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан, по словам Минниханова, заинтересован в развитии взаимодействия по нескольким направлениям: организации курсов арабского языка для имамов республики, участии в международных и научных мероприятиях, проходящих в Омане и Татарстане, а также в сотрудничестве с Оманской комиссией по проверке изданий Священного Корана. Речь идет, в том числе, о экспертном сопровождении и проверке при издании рукописного Казанского Корана.

Министр по делам религий и вакфов Султаната Оман, в свою очередь, отметил, что визит Рустама Минниханова стал продолжением диалога, начатого ранее во время встречи в Казани. Он выразил благодарность за визит в Оман и подчеркнул, что рабочая группа Омана и Татарстана находится на постоянной связи.

Шейх Мухаммад бен Саид Аль Мамари также кратко рассказал о деятельности своего ведомства, отметив, что в настоящее время в Султанате Оман действуют 18 тысяч мечетей и 75 церквей.