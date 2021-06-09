Татарстан и Мурманская область провели телемост по вопросам антикоррупционной политики

Сегодня в Казанском Кремле состоялся телемост с Мурманской областью, во время которого представители Татарстана обменялись с коллегами опытом по вовлечению молодежи в реализацию антикоррупционной политики.

От республики участие в телемосте приняли представители Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, заместители министра образования и науки РТ, министра по делам молодежи РТ, проректор Казанского федерального университета, руководители Молодежного правительства Республики Татарстан и молодежной антикоррупционной программы «Не дать — Не взять!».

Как рассказал агентству главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской, телемост проведен по инициативе Мурманской области. Ее власти попросили оказать содействие в организации мероприятия после посещения республики руководителем Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.

«Заслуживает одобрения тот факт, что нынешняя молодежь не остается сторонним наблюдателем в решении задачи по противодействию коррупции, а направляет свою энергию и креативное мышление на содействие государственным органам и органам местного самоуправления», — заявил Лохотской.

По его словам, в последние годы значительно повысилась роль институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Активно участвуют в этом процессе молодежные общественные организации. Сегодня в РТ действуют более 20 молодежных объединений с большим опытом работы и авторитетом среди молодежи, которые активно участвуют в деятельности по профилактике коррупции.

Фото: пресс-служба Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.