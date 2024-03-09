Татарстан и Московская область обменялись опытом по работе с госзакупками

Госкомитет Татарстана по закупкам обменялся опытом с представителями Комитета по конкурентной политике Московской области. Об этом сообщает татарстанский госкомитет.

Обсуждались особенности организации контрактной ситсемы в Московской области, опыт и практики, в том числе экспертиза и централизация закупок, порядок их осуществления в разных сферах, повышение квалификации специалистов.

Обмен опытом необходим для совместной выработки предложений по улучшению законодательства, повышения эффективности работы в этой области. «Общение с коллегами и специалистами из сферы закупок позволяет узнать о передовых практиках и новых подходах к закупочным процессам, — заявил председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров. — Это помогает улучшить эффективность закупок, применять новые стратегии и методы работы, а также помогает расширить кругозор и получить новые идеи и подходы к решению задач».

Кроме того, Центр развития закупок Татарстана провел индивидуальный курс повышения квалификации для руководства ГБУ «Безопасность дорожного движения» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Лекцию об основных изменениях законодательства в этой сфере для специалистов управления провел заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов, а председатель комитета ответил на вопросы о сложностях, возникающих в применении законодательства, перспективах дальнейшего сотрудничества.

«Сфера закупок постоянно развивается и меняется. Обучение позволяет быть в курсе последних тенденций, новых инструментов и методологий, а также изменений в законодательстве. Это помогает быть готовым к вызовам и эффективно решать задачи», — заметил Руслан Сабиров.