Татарстан и Минская область утвердили план совместных мероприятий на 2026-2027 годы

Фото: rais.tatarstan.ru

План мероприятий на 2026–2027 годы между Правительством Республики Татарстан и Минским областным исполнительным комитетом подписан в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Подписи под документом поставили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко.

Документ принят в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях, заключенного 12 декабря 2019 года.

Перед церемонией подписания Рустам Минниханов и Алексей Кушнаренко лично обсудили развитие межрегионального взаимодействия, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Фото: rais.tatarstan.ru

Делегация Минской области находится в Казани с рабочим визитом: в рамках программы гости ознакомились с работой ряда предприятий республики, посетили ИТ-парк им. Б. Рамеева, также прошли деловые встречи в министерствах региона.

На встрече Рустам Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Белоруссией и ее регионами. Он отметил положительную динамику товарооборота с республикой: по итогам 2024 года показатель составил 743 млн долларов США, а за девять месяцев 2025 года также продемонстрировал рост. По его словам, взаимодействие с белорусскими партнерами охватывает широкий круг отраслей, включая нефтехимию, машиностроение, транспорт, агропромышленный комплекс, сферу экологии и строительство.

Раис Татарстана подчеркнул, что регион на протяжении многих лет сотрудничает с рядом белорусских предприятий, среди которых «Белнефтехим», Минский трактор завод, «Гомсельмаш», Минский автомобильный завод и другие. Отдельно было отмечено, что на промышленных площадках ОЭЗ в Татарстане действует производство тракторного завода, где собирают линейку белорусских тракторов.

Также, по словам Рустама Минниханова, интерес к развитию партнерства проявляют татарстанские нефтяники и нефтехимики: стороны поставляют друг другу различную продукцию. Развивается сотрудничество и в инновационной сфере – компания «Эйдос» поставляет в Белоруссию медицинское оборудование и симуляторы, произведенные в соответствии с мировыми стандартами. Большие перспективы для совместных проектов он обозначил и в энергетике.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Рустам Минниханов сообщил о работе созданной рабочей группы: в прошлом году проведено 11 заседаний по направлениям. Он также отметил, что в Казани планируется открыть Генеральное консульство Белоруссии в соответствии с распоряжением Правительства РФ, и это, по его словам, будет способствовать развитию культурного сотрудничества и укреплению образовательных связей.

Раис Татарстана отдельно отметил наличие прямого авиасообщения между Казанью и Минском. «Главное, есть прямые регулярные авиарейсы, и они очень востребованы сегодня. Прямое авиасообщение – это хорошо и для бизнеса, и для туризма», – сказал он.

По итогам встречи Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность республики в дальнейшем расширении взаимодействия с Минской областью и назвал направления, которые рассматриваются как точки роста.

«Сегодня мы подписали План мероприятий на 2026-2027 годы. Наша республика заинтересована в дальнейшем развитии дружеских связей с Белоруссией и ее регионами. Точками роста в наших контактах с Минской областью станут партнерство в сфере машиностроения, авиационной промышленности и других сферах. Мы заинтересованы и в сотрудничестве по другим направлениям», – отметил руководитель республики.