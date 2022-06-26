Татарстан и Кузбасс подписали план мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписали план мероприятий по дальнейшей реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Соглашение было заключено в декабре 2018 года на пять лет.

«Кузбасс и Татарстан связывает давняя дружба. Уже сформировался прочный фундамент всестороннего сотрудничества. Три года назад мы подписали соглашение, определили план действий на три года, успешно их реализовали. Теперь запланировали новые мероприятия в рамках нашего сотрудничества», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Стороны будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме.

Во время пресс-подхода Цивилев рассказал, что как только Президент России Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности на пост губернатора Кемеровской области, он с командой полетел в Татарстан, чтобы изучить и перенять опыт республики.

«Рустам Нургалиевич за каждым нашим сотрудником закрепил своего ответственного сотрудника и мы смотрели, как все работает и как все организовано. Они нам открыто все рассказывали и объясняли, а мы понимали, что здесь многому можно научиться. Сейчас мы, несомненно, достигли многого. В развитии Кузбасса большую помощь оказал Татарстан, и я очень благодарен Рустаму Нургалиевичу и всей его команде. Потом, когда меня избрали губернатором, в конце декабря 2018 года мы подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. За это время мы многого достигли. Сегодня мы подписываем очередной план с корректировкой. Будем дальше развиваться и работать вместе на благо нашей страны и регионов», — отметил Евгений Цивилев.