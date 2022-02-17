Татарстан и Корпорация МСП договорились о развитии цифровых сервисов для бизнесменов
Правительство Татарстана и Корпорация МСП заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в республике, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с церемонии подписания.
Документ скрепили подписями Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Один из пунктов соглашения предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей.
Президент Татарстана отметил, что цифровизация предоставляет бизнесу новые возможности. А, Александр Исаевич, в свою очередь, сообщил, что республика стала одним из пилотных регионов, где была запущена цифровая платформа МСП.РФ.
«Татарстан один из первых присоединился к проекту и внедрил уже 18 сервисов. На сегодня республика один из лидеров по количеству представленных сервисов», — подчеркнул гендиректор корпорации.
Сегодня на платформе представлено 11 федеральных услуг и 18 — центра «Мой бизнес», подведомственного Минэкономики РТ Фонда поддержки предпринимательства. Число региональных услуг планируется довести до 25 к концу апреля, к концу года количество федеральных сервисов увеличится до 15.
Платформа должна стать единой точкой доступа ко всем мерам господдержки малого и среднего бизнеса. Она создана и развивается в соответствии с целями национального проекта по поддержке предпринимательства.
На портале МСП.РФ уже сейчас можно зарегистрировать свое дело онлайн, оценить состояние и получить рейтинг бизнеса, подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков.
Приоритетные сервисы для Цифровой платформы МСП определяют сами предприниматели.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по «майским» указам Президента России Владимира Путина.