Татарстан и китайский производитель светодиодов рассматривают совместные проекты

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Встреча с представителем китайской компании «Сида Лайтинг» состоялась в Министерстве промышленности и торговли Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Колчин обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генерального директора компании Ли Дженом.

В ходе встречи Иван Колчин представил промышленный потенциал Татарстана и обозначил возможности для взаимодействия с зарубежными партнерами. Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества и обменялись видением дальнейшего развития деловых контактов.

Компания «Сида Лайтинг» является одним из ведущих производителей и разработчиков инновационных светодиодных матриц. Продукция предприятия используется в общеобразовательных учреждениях, системах видеомониторинга центров управления и диспетчеризации производств, а также в уличных и интерьерных видеоэкранах.

Кроме того, компания выпускает широкий спектр электротехнической продукции на основе светодиодных кристаллов.

В Минпромторге РТ отметили, что подобные встречи способствуют расширению международного сотрудничества и соответствуют целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».