Татарстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере медиа

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В китайском городе Урумчи состоялось подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между Синьцзянской радиотелевизионной станцией Китайской Народной Республики и АО «Телерадиокомпания „Новый век“» (ТНВ). Документ подписал генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Республику Татарстан на форуме документального фильма «Один пояс, один путь» также представляет генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Соглашение предусматривает совместное производство и трансляцию документальных фильмов, коротких видеороликов и других аудиовизуальных программ.

В центре внимания – темы, представляющие взаимный интерес, в том числе культурный обмен, интеграция культуры и туризма, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество. Созданные материалы стороны планируют публиковать на собственных медиаплатформах.

Отдельное направление партнерства – кадровые обмены. Речь идет о взаимных визитах молодых журналистов, совместных интервью, обучающих мероприятиях и создании площадки для профессионального взаимодействия специалистов медиасферы.

Кроме того, стороны намерены обмениваться опытом в таких сферах, как управление новыми медиа, технологии производства и вещания, применение искусственного интеллекта.

Форум документального фильма «Один пояс, один путь» проходит в Урумчи с 11 по 13 ноября. Он посвящен экологическому строительству и зеленому развитию регионов вдоль Шелкового пути. Мероприятие объединило представителей вещательных организаций, руководителей медиакомпаний, продюсеров и создателей документального кино из Китая, стран Центральной Азии, Европы и других регионов.

Выступая на форуме, Ильшат Аминов подчеркнул, что документальное кино помогает сохранять историю регионов, рассказывать о людях и событиях, а также лучше понимать друг друга.

«Я очень рад, что мы смогли приехать на этот форум. Потому что он заставил меня по-новому взглянуть на значение, красоту и важность документального кино. Это способ [создания] видеолетописи региона, людей, событий, который позволяет лучше общаться, лучше понимать друг друга и, главное, сохранять в истории те важные события, которые происходят вокруг нас», – отметил он.

По словам руководителя ТНВ, участие в форуме стало поводом по-новому оценить возможности документального кино. Телерадиокомпания намерена активнее развивать это направление и создавать проекты, которые будут знакомить зрителей с жизнью и культурой других стран.

«В эпоху интернета, в эпоху визуализации контента это очень хороший способ понять друг друга, подружиться, вместе работать на благо наших стран», – подчеркнул Ильшат Аминов.

Ранее глава ТНВ также говорил о заинтересованности татарстанской стороны в обмене телепрограммами с Синьцзян-Уйгурским автономным районом. По его словам, зрителям Татарстана было бы интересно узнать больше о Китае, его истории и жителях, а китайской аудитории – познакомиться с Татарстаном, его культурой и современным развитием.